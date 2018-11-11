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Трамп отказался пожать руку Порошенко

Петр Порошенко и Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com/ Shealah Craighead
Глава Незалежной расстроился такой "недружелюбностью" своего союзника

В Париже проходит встреча глав государств по случаю 100-летия Первой мировой войны. Во Францию прилетел президент Украины Петр Порошенко.

На общем собрании перед журналистами он стоял во втором ряду. В это время пришел глава США Дональд Трамп, который стал здороваться со всеми.

Порошенко все время пристально смотрел на американского президента, однако тот его проигнорировал и даже не обратил на него внимания.

Глава Незалежной заметно расстроился.

При этом Трамп обменялся рукопожатиями с Владимиром Путиным, однако после этого нервно поправил свое пальто, по которому похлопал российский президент.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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