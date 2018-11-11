Путин в тайне поговорил с Трампом в Париже

Политики "на ногах" обсудили важные темы

Владимир Путин сообщил, что сумел поговорить с главой США Дональдом Трампом на мероприятиях в Париже, посвященных 100-летию окончания Первой мировой.

Политик назвал беседу хорошей, однако подробности раскрывать не стал, передает РИА "Новости".

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Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Трамп и Путин поприветствовали друг друга во время завтрака, однако возможности пообщаться лично у них не было.