Володин: фонд Доктора Лизы получит деньги из казны

Из федерального бюджета выделят более 20 млн рублей

Сумма, которая пойдет на благотворительность, обсуждалась в Госдуме еще в прошлом году. Сейчас парламентарии утвердили ее.

Так, в фонд "Справедливая помощь Доктора Лизы", который помогает пострадавшим из-за войны, стихий и катастроф, будет направлен 21 млн рублей. Деньги поступят из федерального бюджета в следующем году, рассказал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он отметил, что депутатское решение поддержал комитет по бюджету и налогам ГД.

"О возможности выделения средств Фонду Доктора Лизы по итогам исполнения бюджета за 2018 год мы говорили еще в прошлом году. Эта норма была зафиксирована в Постановлении Государственной Думы при принятии федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов в третьем чтении. Сейчас в рамках подготовки проекта бюджета на 2019 год ко второму чтению, мы договорились с правительством, что эти средства будут выделены", – пояснил Володин, передает думская пресс-служба.

Спикер отметил важность фонда и участие власти в его поддержке. Благотворительная общественная организация "Справедливая помощь Доктора Лизы" создан более 10 лет назад, в 2007 году. Его организовала Елизавета Глинка, которую все знают как Доктора Лизу, погибшую в авиакатастрофе в 2016 году.