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Клинтон снова метит в президенты

Дональд Трамп и Хилари Клинтон. Фото: www.globallookpress.com
Бывшая первая леди США возьмет реванш у действующего главы государства

В 2020 г. американцы будут выбирать хозяина Белого дома. Стало известно, что президентское кресло до сих пор не дает покоя экс-участнице гонки двухлетней давности Хиллари Клинтон.

Жена бывшего американского лидера собирается взять реванш у победителя выборов 2016 г. Дональда Трампа. Она намерена баллотироваться в 2020 году. Об этом пишет The Wall Street Journal.

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В материале говорится, что Клинтон пересмотрит свою прошлую предвыборную программу. Тогда в роли госсекретаря Штатов она выбрала для себя роль продвинутого политика и потерпела поражение из-за пертурбаций на социально-культурном пути.

"Новая Клинтон", как называет ее издание, попытается отомстить Трампу через 2 года. На своих третьих выборах она предстанет перед избирателями в образе демократа левого толка. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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