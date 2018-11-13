Первый вице-спикер Госсовета Крыма отправлен в отставку

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Депутат Наталья Маленко написала заявление о досрочном сложении полномочий первого заместителя председателя Госсовета Крыма по собственному желанию. Ее просьба удовлетворена. Соответствующее решение было принято во вторник, 13 ноября, на внеочередной сессии парламента РК. Маленко намерена возглавить администрацию города Симферополя.
"Мы приняли очень важное политическое решение. Можно сказать, пожертвовали первым заместителем (председателя) Государственного совета для того, чтобы укрепить местное самоуправление. Это без преувеличения жертвоприношение кадровое, но судьба Симферополя для нас очень важна", – приводит "Крыминформ" слова спикера Госсовета Владимира Константинова. Парламентарий указал, что избирателей не устраивает "то, что происходит в Симферополе". Маленко должна исправить ситуацию.
Маленко была избрана первым вице-спикером крымского парламента в октябре 2016 года. До этого она возглавляла комитет Госсовета по труду, а еще раньше – занимала должность главы Киевского райсовета Симферополя.
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