Белоруссия назначила нового посла в России

Нибиру
- Страшнее Нибиру: Луна сходит с орбиты
- Москвичи увидели портал пришельцев с Нибиру
- В океане найдена база пришельцев с Нибиру
142 новости
Александр Лукашенко решил, что работать над дипломатическими отношениями между государствами будет Владимир Семашко.
Новый глава белорусского посольства в России также будет полномочным представителем страны при Экономическом совете СНГ и при ОДКБ. Он, как сообщает агентство "БЕЛТА", также возьмет на себя обязанности специального представителя Белоруссии по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ.
С 2014 по август 2018 г. Семашко был заместителем премьер-министра государства, а ранее занимал пост первого вице-премьера.
Крупнейшие учения альянса закончились скандалом
Ван дер Беллена не смутило хамское поведение правительства страны