Белоруссия назначила нового посла в России

Им стал бывший вице-премьер страны

Александр Лукашенко решил, что работать над дипломатическими отношениями между государствами будет Владимир Семашко.

Новый глава белорусского посольства в России также будет полномочным представителем страны при Экономическом совете СНГ и при ОДКБ. Он, как сообщает агентство "БЕЛТА", также возьмет на себя обязанности специального представителя Белоруссии по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ.

С 2014 по август 2018 г. Семашко был заместителем премьер-министра государства, а ранее занимал пост первого вице-премьера.