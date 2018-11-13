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Клинтон обрекли на провал

Хиллари Клинтон. Фото: www.globallookpress.com
Политика ждет поражение в президентской гонке

Не исключено, что, руководствуясь присказкой о счастливой цифре "три", экс-первая леди США выдвинет свою кандидатуру на пост главы Белого дома в 2020 году. Однако вероятность того, что Хиллари Клинтон ждет успех, ничтожно мала.

Ее грезы о высокопоставленной должности "прокляты", резюмирует The Daily Telegraph. Между тем жена бывшего президента поначалу умалчивала о желании баллотироваться в очередной раз. А недавно заявила, что была бы не прочь возглавить Соединенные Штаты.  

"Я бы хотела стать президентом", – цитирует газета 71-летнего политика.

Ее "неистовое стремление" оправдывается в том числе желанием свести счеты с Дональдом Трампом, которому Клинтон проиграла в 2016-м и который грозит ей тюрьмой.

"Боль от поражения Трампу делает повторное участие Клинтон в выборах вероятным", – высказал свое мнение доцент австралийского Центра исследования США Брендон О'Коннор.

Однако это не единственная причина, чтобы испытывать судьбу в третий раз. Дело еще также в самокопании. Для экс-главы Госдепа США, говорится в материале, важно понять, почему тогда она не поднялась выше второго места. Между тем эта "ноша" может сыграть с Клинтон злую шутку.

"У нее слишком большой багаж. Она плохо ведет кампанию. Она слишком дискредитирована своими прошлыми решениями и связями. А эти слабости невозможно преодолеть. Ее опыт значил очень мало в 2016 году. И в 2020-м ситуация может повториться", – пояснил эксперт.

Важное "достижение" прошлых выборов – появление движения #MeToo, поэтому вполне возможно, что в 2020 г. в кандидатских списках будет несколько представительниц прекрасной половины человечества. Предположительно, кроме Клинтон, участвовать в выборах захотят сенаторы Камала Харрис, Элизабет Уоррен и Кирстен Джиллибранд. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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