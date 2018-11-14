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Единороссы призывают избавиться от решеток в залах суда

Фото: ТАСС
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Новый законопроект предлагает группа сенаторов во главе с председателем либеральной платформы ЕР Андреем Клишасом. Документ требует изменений в Уголовно-процессуальный Кодекс. Речь идет о запрете на использование "клетки и стеклянных кабин" в залах суда.

Данная инициатива позволит избежать унижения человеческого достоинства подозреваемых и обвиняемых, полагает замсекретаря Генсовета "Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко. "Документ направлен, прежде всего, на гуманизацию судопроизводства и позволит исключить публичных постыдных и унизительных сцен для сидящих за решеткой, но еще не осужденных люде", - пояснил партиец, отметив, что достаточно часто на скамье подсудимых оказываются совершенно безопасные люди. А решетки лишь раздражают и лишний раз расшатывают психику подозреваемых.

"Все это вызывало справедливую критику у правозащитников и просто наблюдателей. В том числе и по моей инициативе, тема клеток была рассмотрена на одном из заседаний Либеральной платформы "Единой России", – отчитался Ревенко.

Евгений Ревенко. Фото: ER.RU

В новом законопроекте предлагается дополнить статью 9 УПК РФ третьей частью. В ней будет прописан запрет о размещении подсудимых в защитных кабинах и иных изолированных конструкциях, которые препятствуют общению с защитниками.

Автор инициативы уверен, что она способствует повышению уровня гарантированности прав. "Человеческое достоинство является конституционной ценностью, которая подлежит защите государством. Использование металлических клеток ограничивает эффективное участие подсудимого в судебном разбирательстве", – заявил Клишас.

О данном законопроекте начали говорить еще в прошлом году. В августе 2017-го он обсуждался на совместном заседании либеральной и предпринимательской платформы "Единой России".

Оксана ПОДТУРКИНА
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