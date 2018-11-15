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Немцы требуют от украинцев закрыть сайт "Миротворец"

Фото: www.globallookpress.com
МИД Германии недовольно тем, что портал включил в свой черный список известного политика

Интернет-ресурс добавил в свою базу бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера за "покушение на суверенитет Незалежной" и "антиукраинскую пропаганду", что вызвало протест и осуждение у немецких властей. Поэтому они в очередной раз призвали Киев принять меры, чтобы скандальный проект перестал существовать.

Вероятно, Шредер попал в список "Миротворца", признав законность присоединения Крыма к России в недавнем интервью.

"В прошлом мы четко продемонстрировали нашу позицию украинской стороне, и мы настаивали на том, чтобы украинское правительство приняло меры по закрытию этого сайта. Это мы сделаем и сейчас", – цитирует пресс-секретаря МИД Германии газета Die Zeit.

"Миротворец" стал известным из-за публикаций, в которых содержатся данные "изменников родины", ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, артистов и политиков, которые посещали Крым. В 2016 году сайт опубликовал информацию о журналистах, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию в эти республики. После этого некоторым сотрудникам СМИ угрожали.

Портал не имеет официального статуса, но украинские пограничники не пускают в страну людей, занесенных в эту базу. 

Полина ИВАНОВА
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