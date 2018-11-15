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Соединенные Штаты слишком долго и демонстративно третировали Евросоюз, давая ему понять, "кто в доме хозяин". По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захарова, желание европейцев избавиться от роли вассалов Америки вполне предсказуемо. И если так пойдет и дальше, то Вашингтону самое время готовиться к антиамериканскому восстанию на континенте.
"Я думаю, и об этом говорят очень многие аналитики, что подобные заявления, которые мы слышали из европейских столиц, США понравиться не могут, потому что у Соединенных Штатов своя повестка и свои планы в отношении Европы", – сказала Захарова, имея ввиду заявления президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости единой европейской армии.
По ее словам, Вашингтон собственными руками готовит почву для восстания своих пока еще союзников. Ведь нельзя круглосуточно заставлять страны маршировать под свою дудку и ждать от них исключительной лояльности.
"Это такое 24-часовое напоминание того, кто главный и кто ответственен за ваше будущее", – объяснила Захарова политику Америке в отношении Старого Света.
Американские солдаты и офицеры заполонили Европу. На сегодняшний день США разбросали порядка 60
тысяч военнослужащих по 13 гарнизонам Бельгии, Германии, Италии, Люксембурга и Нидерландов.
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