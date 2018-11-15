В кризисе виноваты не коварные русские, а сами американцы

Соединенные Штаты слишком долго и демонстративно третировали Евросоюз, давая ему понять, "кто в доме хозяин". По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захарова, желание европейцев избавиться от роли вассалов Америки вполне предсказуемо. И если так пойдет и дальше, то Вашингтону самое время готовиться к антиамериканскому восстанию на континенте.

"Я думаю, и об этом говорят очень многие аналитики, что подобные заявления, которые мы слышали из европейских столиц, США понравиться не могут, потому что у Соединенных Штатов своя повестка и свои планы в отношении Европы", – сказала Захарова, имея ввиду заявления президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости единой европейской армии.



По теме Дипломат Мария Владимировна Захарова

По ее словам, Вашингтон собственными руками готовит почву для восстания своих пока еще союзников. Ведь нельзя круглосуточно заставлять страны маршировать под свою дудку и ждать от них исключительной лояльности.

"Это такое 24-часовое напоминание того, кто главный и кто ответственен за ваше будущее", – объяснила Захарова политику Америке в отношении Старого Света.

Американские солдаты и офицеры заполонили Европу. На сегодняшний день США разбросали порядка 60 тысяч военнослужащих по 13 гарнизонам Бельгии, Германии, Италии, Люксембурга и Нидерландов.

