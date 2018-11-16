Берлин припомнил Москве украинский конфликт и поставил в пример Польшу

Новые претензии в адрес РФ поступили от Германии. Наша страна, по мнению тамошнего министра иностранных дел Хайко Мааса, нарушила европейский покой в ходе вооруженных действий на востоке Украины. Причем сделала это самым "вопиющим образом".

Высокопоставленный дипломат не просто так припомнил "потасовку" в Незалежной, он заявил, что следует заставить руководство России уважать европейский миропорядок. С таким призывом он выступил на конференции, посвященной политике Берлина в отношении Польши.

К слову, о последней. Польше глава МИД отвел особое место в новой политике Восточной Европы. Он уверен, что Варшава – в списке основных столиц Евросоюза.

"Слово Польши имеет вес", – цитирует Мааса телеканал N-TV.

При этом он дипломатично обошел вопрос некоторых разногласий, в частности относительно строительства "Северного потока – 2".



Немецкий чиновник выступил за то, чтобы "совместно отстаивать интересы в сфере безопасности". Для чего призвал Европу сплотиться.