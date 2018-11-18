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Хватит это терпеть: Германии предложили повернуть на Восток

Дружба с США больше похожа на оккупацию, считает Герхард Шредер

Берлину пора заняться поисками нового союзника вместо Соединенных Штатов. Об этом заявил бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер.

По его словам, торгово-экономическая политика Вашингтона уже начинает походить на оккупацию немецкой земли, и с этим ни в коем случае нельзя мириться. В качестве яркого примера он привел поведение посла США в Германии Ричарда Гренелла, который, как кажется со стороны, считает себя скорее не дипломатом, а "офицером оккупационных войск".

"Мы не можем терпеть, что с нами обходятся как с оккупированной страной", – цитирует Шредера канал N-TV.

Экс-канцлер отметил, что Германия вполне может подыскать себе более удобного союзника, с которым будут общие национальные интересы. Например, можно развернуть внешнюю политику на Восток по примеру России и начать сближение с Китаем.

"Невозможно избежать того, чтобы те, кто пострадал от развязанных США конфликтов, сблизились", – заключил Шредер.

В июне этого года американский посол в ФРГ Ричард Гренелл заставил всех себя ненавидеть после того, как высказался о росте популярности ультраправых течений в Германии из-за провальной политики "левых". После  этих слов дипломата захотели выгнать из страны.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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