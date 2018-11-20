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Аграриям возместят разницу за подорожавшее топливо

Фото: pixabay.com
Решение о компенсации приняли в Госдуме и правительстве

Нижняя палата парламента совместно с кабмином достигли договоренности о покрытии ущерба от роста цен на горюче-смазочные материалы. Речь идет о сельхозпроизводителях. В случае необходимости правительство выделит средства из Резервного фонда, пообещал глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Фото: www.globallookpress.com

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Деньги поступят, если до конца года будет просчитана потребность в них, уточнил депутат на заседании, где во втором чтении рассматривались поправки в бюджет текущего года. Там было зафиксировано принятое решение. 

"Чтобы такая проблема не возникала в следующем году, мы будем предлагать завтра, когда будем рассматривать бюджет-2019 в третьем чтении, добавить аналогичный пункт в постановление к бюджету 2019 года", – пояснил Макаров, передает пресс-служба ГД.

К вопросу о возмещении разницы за подорожавшее топливо призвал вернуться и председатель Госдумы Вячеслав Володин во время недавнего обсуждения бюджета страны на ближайшие три года. Он обратил внимание, что данную тему парламентарии непременно рассмотрят, когда будут говорить о поправках к бюджету этого года.  

Вячеслав Володин. Фото: Марат Абулхатин/Фотослужба Государственной Думы/duma.gov.ru

По словам думского спикера, ГД уже отражала компенсации в своих постановлениях, однако проблема не была решена в полной мере. "Мы не до конца выполнили свои обязательства, хотелось бы, чтобы мы этот вопрос зафиксировали, потому что было выделено 5 миллиардов рублей на компенсацию в связи с ростом цен на ГСМ сельхозпроизводителям, а речь шла о 12 миллиардах рублей", – уточнил Володин, добавив, что глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев докладывал об этом президенту РФ Владимиру Путину.

Также глава нижней палаты парламента заверил, что этот вопрос дополнительно обсуждался и с премьер-министром страны. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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