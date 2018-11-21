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Россия объяснила Украине пользу права вето в ООН

Фото: www.globallookpress.com
Миру не станет лучше, если по прихоти Киева у Москвы отберут привилегию

Постпред РФ при ООН Алексей Богуславский заявил, что российская сторона не против изменений в работе Совета Безопасности ООН за одним исключением.

Предложение представителя украинской делегации на заседании Генассамблеи ООН отменить право вето Москва отвергла категорически. Киев считает, что этим правом в последние годы часто стали злоупотреблять, мешая тем самым поддержанию мирового порядка. Однако Богуславский отметил, что это право как раз-таки всегда позволяло организации дистанцироваться от "сомнительных авантюр".

"Следует помнить: данный институт является важным фактором, стимулирующим членов Совета к поиску сбалансированных решений. Применение вето или угроза его применения не раз избавляли ООН от ассоциирования с сомнительными авантюрами", – цитирует российского постпреда РИА "Новости".

Также он ясно дал понять, что РФ не против расширения состава Совбеза ООН. По его словам, временными членами органа могли бы стать ряд азиатских, африканских и латиноамериканских стран. 

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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