Россия объяснила Украине пользу права вето в ООН

Миру не станет лучше, если по прихоти Киева у Москвы отберут привилегию

Постпред РФ при ООН Алексей Богуславский заявил, что российская сторона не против изменений в работе Совета Безопасности ООН за одним исключением.

Предложение представителя украинской делегации на заседании Генассамблеи ООН отменить право вето Москва отвергла категорически. Киев считает, что этим правом в последние годы часто стали злоупотреблять, мешая тем самым поддержанию мирового порядка. Однако Богуславский отметил, что это право как раз-таки всегда позволяло организации дистанцироваться от "сомнительных авантюр".

"Следует помнить: данный институт является важным фактором, стимулирующим членов Совета к поиску сбалансированных решений. Применение вето или угроза его применения не раз избавляли ООН от ассоциирования с сомнительными авантюрами", – цитирует российского постпреда РИА "Новости".

Также он ясно дал понять, что РФ не против расширения состава Совбеза ООН. По его словам, временными членами органа могли бы стать ряд азиатских, африканских и латиноамериканских стран.