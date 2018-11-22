"Единую Россию" ждут внутрипартийные реформы

В ее работе намечается качественное обновление

Как повысить эффективность работы "ЕР", обсудили участники региональных дискуссий "Обновление-2018". В итоге партийцы собрали несколько тысяч предложений, сообщил замсекретаря Генсовета Евгений Ревенко.

"В преддверии XVIII Съезда мы проводим уникальный опрос членов "Единой России", своего рода "партийный референдум", главной целью которого стало качественное обновление Партии", – подчеркнул политик, отметив, что все предложения будут рассортированы и озвучены на Съезде, в первый же день, 7 декабря.

Отдельного внимания Ревенко удостоит идеологический блок, уточнив, что партийцы выступили за простые тезисы для всех: сельских и городских жителей, пенсионеров и школьников, студентов и рабочих.

"Партия должна стать бескомпромиссным контролером выполнения поручений президента России и наказов граждан, в условиях развития цифровой экономики являться источником эффективных решений и новаций по реализации задач прорывного развития страны", – заявил депутат.

По его словам, почти во всех регионах поддержали систему поощрений наиболее активных "первичек", которые не только на словах помогают людям, а решают конкретные задачи. Конкурс грантовые проектов предложили ввести Ставропольское, Свердловское, Забайкальское, Кемеровское, Курское и Тюменское отделения. В Республике Алтай, в Бурятии, Забайкалье, Кемеровской и Курской областях посоветовали посадить за парты секретарей первичных отделений.

"Наличие ресурсов активизирует работу "первичек" и сплотит местных активистов. Главная цель – чтобы результат проекта был виден жителям конкретной территории", – пояснил Ревенко.

По мнению единороссов, депутаты должны вести активную деятельность не только перед выборами, но и между ними. "Мы видим среди коллег тренд на более активное участие депутатского корпуса в регулярной партработе, которое будет оцениваться по степени участия в партийных проектах, актуальности и востребованности проводимых мероприятий, работе общественных приемных. Такие предложения прозвучали от Ставропольского, Тамбовского, Смоленского отделений Партии и отделения в Ямало-Ненецком автономном округе. В Забайкальском крае предложили установить прикрепление депутата к партийной организации по месту избрания, в Белгородской области – ввести "рейтинг депутатов", – сообщил замсекретаря Генсовета, добавив, что, по его мнению, одним из наиболее значимых предложений стало создание "кодекса этики" для партийцев. Согласно ему, единороссам предлагается забыть о поступках, наносящих ущерб авторитету "ЕР".

Партия власти развернулась в регионы, о чем свидетельствует "Обновление-2018", подытожил Ревенко, напомнив, что об этом ранее говорил его непосредственный начальник, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Все ключевые решения принимаются с учетом мнений региональных отделений партии, мы будем учитывать в работе позицию наших коллег", – заверил партиец.