Российский лидер заслужил уважение всего мира

Самые влиятельные политики и грамотные руководители планеты – наш президент и председатель КНР Си Цзинпин. Они возглавили рейтинг, который составил итальянский Институт Милтона Фридмана.

Возглавил список китайский лидер. Ему удалось убить сразу двух зайцев: завоевать доверие своего народа и мирового сообщества, чему поспособствовала политика невмешательства Пекина и растущее влияние Китая на международной арене.

Следом расположился Владимир Путин. Авторы исследования пришли к выводу, что он заслуженно пользуется доверием и поддержкой россиян, поэтому без всякой тревоги и опаски может сосредоточиться на внешней политике. А благодаря угасающему авторитету Белого дома и исчезающим идеалам глобалистской политики глава нашего государства без труда приобретает новых партнеров и союзников. Укрепляют отношения с Кремлем евроскептики ЕС, которые стремительно набирают популярность в большинстве своем как приверженцы традиционалистских или националистических идеологий.

Замыкает тройку лидеров, по результатам итальянского исследования, хозяин Белого дома Дональд Трамп, за ним – канцлер ФРГ Ангела Меркель. Мистер президент обязан своей "бронзой" положением США, которые почивают на лаврах былой славы как самого могущественного государства. Между тем политику Трампа не жалуют в родной стране.

Фрау Меркель так высоко забралась по той простой причине, что в мире ее считают гарантом стабильности и равновесия. Так, находясь между двух огней в лице России и Америки, Германия выбрала политику невмешательства, сохраняя партнерство как с одной, так и с другой. При этом дипломатичная ФРГ избегает резких решений, чтобы не навредить российско-американским отношениям.

На основании народного голосования за тех или иных политиков эксперты итальянского Института резюмировали: во главу угла люди ставят заслуги руководителей в своей стране, а международные достижения ценят уже во вторую очередь.

Например, президент Франции Эммануэль Макрон, которого занесли на пятую строчку топа. Он высоко котируется в мире, но на родине Эйфелевой башни его недолюбливают.

Похожая история с Терезой Мэй, только ее позиции в мире также нестабильны, как и у себя на родине. Пережив раскол внутри собственной партии и проявив неспособность проводить уверенную политику по линии выхода страны из Евросоюза, британский премьер столкнулась с беспрецедентным падением популярности.

В общем и целом, по мнению составителей рейтинга, популярный политик, который пользуется доверием у соотечественников, отказавшись при этом потакать капризам мировых держав, – это, прежде всего, тот, кто способен давать незамысловатые ответы и предлагать простые решения внутренних проблем. Под это описание подходит президент РФ Владимир Путин.