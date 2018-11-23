Россию требуют выгнать из Интерпола

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Финансист Уильям Браудер потребовал от канадских политиков надавить на своих коллег и добиться временного исключения России из Интерпола.
По его словам, Москва якобы неоднократно нарушала правила организации и использовала ее в своих корыстных целях.
"Я говорю канадскому парламенту и правительству, что Канада должна прямо сейчас возглавить усилия, чтобы приостановить работу России в системе Интерпола, таким же образом, как она была временно отлучена от Олимпийских игр", – сказал Браудер в прямом эфире телеканала CBC.
Напомним, что Генеральная прокуратура РФ уже несколько лет пытается добиться задержания и выдачи Браудера. Он обвиняется в ряде серьезных финансовых преступлений. Расследование дела продолжается, уточняет телеканал "360".
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