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Россию требуют выгнать из Интерпола

Фото: www.globallookpress.com
Москву обвинили в использовании организации в своих целях

Финансист Уильям Браудер потребовал от канадских политиков надавить на своих коллег и добиться временного исключения России из Интерпола.

По его словам, Москва якобы неоднократно нарушала правила организации и использовала ее в своих корыстных целях.

"Я говорю канадскому парламенту и правительству, что Канада должна прямо сейчас возглавить усилия, чтобы приостановить работу России в системе Интерпола, таким же образом, как она была временно отлучена от Олимпийских игр", – сказал Браудер в прямом эфире телеканала CBC.

Напомним, что Генеральная прокуратура РФ уже несколько лет пытается добиться задержания и выдачи Браудера. Он обвиняется в ряде серьезных финансовых преступлений. Расследование дела продолжается, уточняет телеканал "360".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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