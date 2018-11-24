Лавров сравнил политику Запада с изменой жены

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил на традицию иностранных СМИ обвинять Москву по различным поводам.
Он отметил, что западные партнеры не хотят иметь прямого диалога с Москвой и придумывают различные небылицы. В качестве примера Лавров привел обвинения Финляндии и Норвегии во вмешательстве Кремля в работу GPS во время учений НАТО, передает РИА "Новости".
"Если у вас есть какие-то проблемы или подозрения в отношении вашей жены, вы прямо спрашиваете ее, а не обращаетесь к СМИ", - отметил министр.
Ранее норвежцы обвинили Россию в создании помех для сигнала GPS-навигации. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что в Европе появилась тенденция винть Москву "во всех смертных и иных грехах".
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