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Лавров сравнил политику Запада с изменой жены

Сергей Лавров. Фото: www.globallookpress.com/ Reiner Zensen
Действия европейских лидеров вызывают только смех

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил на традицию иностранных СМИ обвинять Москву по различным поводам.

Он отметил, что западные партнеры не хотят иметь прямого диалога с Москвой и придумывают различные небылицы. В качестве примера Лавров привел обвинения Финляндии и Норвегии во вмешательстве Кремля в работу GPS во время учений НАТО, передает РИА "Новости".

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"Если у вас есть какие-то проблемы или подозрения в отношении вашей жены, вы прямо спрашиваете ее, а не обращаетесь к СМИ", - отметил министр.

Ранее норвежцы обвинили Россию в создании помех для сигнала GPS-навигации. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что в Европе появилась тенденция винть Москву "во всех смертных и иных грехах".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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