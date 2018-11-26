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Володин: граждане Украины стали заложниками авантюры своих властей

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Спикер Госдумы ФР увидел в инициативе введения военного положения в Незалежной попытку решить проблему с выборами

С помощью введения военного положения на Украине правительство страны пытается решить свои политические задачи, которые напрямую связаны с предстоящими президентскими выборами. С таким заявлением выступил глава нижней палаты парламента Вячеслав Володин. 

"Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения на территории страны. И Верховная рада сейчас его обсуждает и, возможно, одобрит его в виде закона", – цитирует его ТАСС. 

По его словам, таким образом украинские власти заложили основу для переноса выборов и ограничения избирательных прав граждан своего государства. 

"Именно для этого Порошенко организовал провокацию в Керченском проливе", – считает Володин. 

Политик отметил, что "граждане Украины стали заложниками авантюры руководства своей страны, цель которого – любыми способами сохранить личную власть".

Ранее, 25 ноября, украинские корабли устроили провокацию в Керченском проливе. После политического скандала и последующего разбирательства лидер Незалежной Петр Порошенко ввел военное положение в стране. 

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