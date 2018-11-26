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"Молодая Гвардия" помогла семье маленького героя

Фото: vk.com/vmgere
Активисты поддержали погорельцев и помогли им вернуть пятерых детей, которых забрали органы опеки

В "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) помогли маленькому герою Максиму Богдану, его сестрам и брату вернуться к родителям. Для этого активисты сделали все, чтобы родители смогли выполнить требования органов социальной опеки.

Кроме того, молодогвардейцы пригласили воссоединившуюся семью поучаствовать в Форуме маленьких героев, который пройдет в Москве уже 6 декабря. 

Громкая история восьмилетнего героя Максима Богдана из Рязанской области прогремела на всю Россию летом 2018 года. Тогда мальчик спас из пожара трех своих сестер и младшего брата. За такую отвагу его наградили медалью за мужество. 

При этом в квартире, которую после выделили погорельцам, не было кроватей и письменного стола, которые так нужны детям для того, чтобы делать уроки и нормально учиться. Из-за этого органы опеки приняли решение на время отправить детей в реабилитационный центр. 

"Мы берем шефство над семьей маленького героя, готовы помогать с вопросами обеспечения комфортного проживания детей. Кроме этого, мы будем продолжать держать связь с руководством администрации Чучковского района, где проживает семья, чтобы быть в курсе событий", – цитирует "Парламентская газета" лидера местного отделения МГЕР Артема Никитина. 

Теперь, когда семье помогли активисты, дети смогут вернуться домой. Предположительно, воссоединение произойдет уже 26 ноября – после проверки органов опеки. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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