Володин: военное положение на Украине ввели для сохранения власти Порошенко

Спикер Госдумы призвал обсудить непростую ситуацию в Незалежной на международном уровне

Введение военного положения на Украине – всего лишь провокация, организованная президентом Петром Порошенко с целью сохранить власть. С таким заявлением перед журналистами выступил глава Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

Политик призвал обсудить происходящее в соседнем государстве на международном уровне. "В центре Европы сегодня существует государство, руководство которого любыми способами пытается сохраниться у власти, и нарушаются права человека",– отметил он добавив, что нижняя палата парламента инициирует обсуждение этой темы для дальнейшего изучения и поиска решений.

"Такой сосед как Украина не может сегодня не волновать другие государства – мы можем ожидать чего угодно. И вынесенное решение о военном положении, тем более, когда приводятся в боевую готовность военные части, еще раз подчеркивает, что Президент Украины Петр Порошенко в желании сохранить свою личную власть пойдет на любые крайности", – цитирует его "Парламентская газета".

Володин отметил, что введением военного положения Порошенко "зачищает" регионы Украины от соперников в предвыборной гонке. Созданное напряжение и нарушение прав человека говорят о желании Порошенко любой ценой удержаться у власти, пояснил он.

Спикер Госдумы отметил работу российских пограничников, которые во время провокации в Керченском проливе "действовали слаженно, решительно и мужественно" и отразили попытку украинцев проникнуть в российские территориальные воды.

"Это должны знать наши коллеги по европейскому сообществу. Надеюсь, что они сформируют свое мнение, хотя во многом сейчас являются заложниками ранее принятых решений. Но не думаю, что кому‑то хочется жить на пороховой бочке с зажженным фитилем, когда руководство Украины постоянно пытается эту ситуацию привести в критическое состояние", – сказал политик.

Володин призвал своих иностранных коллег посмотреть на ситуацию "открытыми глазами" и оценить ее адекватно. "Замалчивать ее нельзя, и хотелось бы, чтобы наши европейские коллеги наконец‑то задумались, что происходит на Украине и к чему привела политика поддержки той власти, которая пришла в результате переворота к руководству Украиной", – заключил председатель ГД.