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Макрона обвинили в воцарившемся во Франции хаосе

Эммануэль Макрон. Фото: www.globallookpress.com
Париж охватили беспорядки

Разъяренные французы поджигают автомобили и конфликтуют с полицией.

Акции протеста продолжаются с середины ноября. Жители возмущены повышением цен на топливо и введением новых налогов.

Субботние беспорядки привели к задержанию 412 человек. К сегодняшнему утру под стражей остаются 387. Об этом пишет Le Figaro. Кроме того, во время акций протеста пострадали 133 человека. Среди них – 23 силовика. В стране могут ввести режим ЧС. С таким призывом к правительству обратились представители полицейских профсоюзов, сообщает Europe1.

О политике нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона жестко высказался бывший министр транспорта и экс-депутат Национального собрания (нижней палаты парламента) Тьерри Мариани.

Он обвинил французского лидера в том, что тот привел страну к хаосу. Обещанной защиты демократии и свобод французы не получили, проголосовав за Макрона. Об этом Мариани написал в своем Twitter.

Макрон накануне во время пресс-конференции на саммите G20 раскритиковал протестующих и пригрозил привлечь их к ответственности.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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