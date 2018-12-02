Макрона обвинили в воцарившемся во Франции хаосе

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Разъяренные французы поджигают автомобили и конфликтуют с полицией.
Акции протеста продолжаются с середины ноября. Жители возмущены повышением цен на топливо и введением новых налогов.
Субботние беспорядки привели к задержанию 412 человек. К сегодняшнему утру под стражей остаются 387. Об этом пишет Le Figaro. Кроме того, во время акций протеста пострадали 133 человека. Среди них – 23 силовика. В стране могут ввести режим ЧС. С таким призывом к правительству обратились представители полицейских профсоюзов, сообщает Europe1.
О политике нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона жестко высказался бывший министр транспорта и экс-депутат Национального собрания (нижней палаты парламента) Тьерри Мариани.
Он обвинил французского лидера в том, что тот привел страну к хаосу. Обещанной защиты демократии и свобод французы не получили, проголосовав за Макрона. Об этом Мариани написал в своем Twitter.
Макрон накануне во время пресс-конференции на саммите G20 раскритиковал протестующих и пригрозил привлечь их к ответственности.
Je respecterai toujours la contestation, j’écouterai toujours les oppositions mais je n’accepterai jamais la violence. pic.twitter.com/P6bqrOfhMA— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 1 декабря 2018 г.
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