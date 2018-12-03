Володин: депутаты сэкономили полмиллиарда рублей

Спикер нижней палаты парламента пояснил, что эти средства вернут в бюджет России

Госдума вернет в бюджет порядка 500 млн рублей, которые удалось сэкономить за 2018 год. С таким заявлением выступил глава ГД Вячеслав Володин.

"Порядка полмиллиарда рублей экономии в целом по расходным полномочиям Думы и немногим более ста миллионов – по фонду оплаты труда депутатов", - цитирует его ТАСС.

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По словам спикера Госдумы, такой результат был достигнут благодаря введению новых норм регламента: ужесточению дисциплины и отчетности парламентариев в случае отсутствия на пленарном заседании. Так, если депутат не может придти, то он, либо берет отпуск за свой счет, либо официально проводит больничный.







