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Володин исключил свободные выборы на Украине

Вячеслав Володин. Фото: Фотослужба Государственной думы/duma.gov.ru
В условиях военного режима голосование невозможно, заявил спикер ГД

Военное положение, которое объявил в Незалежной ее лидер Петр Порошенко, противоречит демократическим принципам. Потому в регионах, где установлен режим, народное голосование неприемлемо, заключил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. 

Он подчеркнул, что вплоть до 26 декабря на Украине исключены любые мероприятия, которые предполагает президентская гонка.  

"Как вы понимаете, после объявления военного положения ставится запрет на проведение митингов, на встречи с избирателями и многие другие вопросы, относящиеся к процедуре избирательных кампаний... Сложно сказать, как можно провести в этой ситуации демократические выборы, основанные на принципах свободы, законности", – резюмировал думский спикер, передает ТАСС. 

По его словам, выборы в соседнем государстве невозможны. "Под дулами автоматов демократии не бывает", – пояснил Володин.

Оксана ПОДТУРКИНА
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