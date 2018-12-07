Трамп определился с новым представителем США в ООН

Руководитель пресс-службы Госдепа займет эту должность в ближайшее время

Президент США Дональд Трамп решил, что Хизер Нойерт заменит покинувшую этот пост Никки Хейли. Об этом рассказали источники, близкие к правительству.

Нойерт согласилась стать новым представителем США в ООН, передает агентство Bloomberg. Вероятно, президент США объявит о своем выборе в пятницу, 7 декабря.