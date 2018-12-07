Трамп определился с новым представителем США в ООН

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Президент США Дональд Трамп решил, что Хизер Нойерт заменит покинувшую этот пост Никки Хейли. Об этом рассказали источники, близкие к правительству.
Нойерт согласилась стать новым представителем США в ООН, передает агентство Bloomberg. Вероятно, президент США объявит о своем выборе в пятницу, 7 декабря.
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