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Экс-президента Армении арестовали

Роберт Кочарян ответит за события 10-летней давности

Бывший лидер Армении Роберт Кочарян заключен под стражу по решению Апелляционного суда, сообщил  защитник политика. Об этом пишет Telegram-канал "360". 

Кочаряну инкриминируют свержение конституционного строя в Армении. Таким образом, бывшего президента призвали к ответу за случившееся в 2008 году.

Оксана ПОДТУРКИНА
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