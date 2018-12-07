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Бывший лидер Армении Роберт Кочарян заключен под стражу по решению Апелляционного суда, сообщил защитник политика. Об этом пишет Telegram-канал "360".
Кочаряну инкриминируют свержение конституционного строя в Армении. Таким образом, бывшего президента призвали к ответу за случившееся в 2008 году.
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