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В Германии назван председатель ХДС

На высокую должность претендовали трое

Христианско-демократический союз (ХДС) определился с главой партии. Фавориткой стала ее генсек Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сообщает телеканал n-tv.

Напомним, ранее переизбираться на этот пост отказалась Ангела Меркель.

Вместе с Крамп-Карренбауэр на должность претендовали министр здравоохранения Йенс Шпан и вернувшийся в политику после долгого отсутствия Фридрих Мерц. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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