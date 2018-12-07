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Христианско-демократический союз (ХДС) определился с главой партии. Фавориткой стала ее генсек Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сообщает телеканал n-tv.
Напомним, ранее переизбираться на этот пост отказалась Ангела Меркель.
Вместе с Крамп-Карренбауэр на должность претендовали министр здравоохранения Йенс Шпан и вернувшийся в политику после долгого отсутствия Фридрих Мерц.
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