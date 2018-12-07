На высокую должность претендовали трое

Христианско-демократический союз (ХДС) определился с главой партии. Фавориткой стала ее генсек Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сообщает телеканал n-tv.

Напомним, ранее переизбираться на этот пост отказалась Ангела Меркель.



Вместе с Крамп-Карренбауэр на должность претендовали министр здравоохранения Йенс Шпан и вернувшийся в политику после долгого отсутствия Фридрих Мерц.