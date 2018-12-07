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Президент назначил врио главы Сахалина

Должность занял руководитель подразделения Росатома

Российский лидер Владимир Путин назвал имя временно исполняющего обязанности губернатора Сахалинской области. Им стал Валерий Лимаренко, который сменил на этом посту Олега Кожемяко, говорится на сайте Кремля.

Экс-глава региона досрочно оставил должность. 

Назначенный врио губернатора ранее руководил отделом в Росатоме. Подразделение занималось строительством АЭС за границей. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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