Президент назначил врио главы Сахалина

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Российский лидер Владимир Путин назвал имя временно исполняющего обязанности губернатора Сахалинской области. Им стал Валерий Лимаренко, который сменил на этом посту Олега Кожемяко, говорится на сайте Кремля.
Экс-глава региона досрочно оставил должность.
Назначенный врио губернатора ранее руководил отделом в Росатоме. Подразделение занималось строительством АЭС за границей.
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