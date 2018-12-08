Нетаньяху поговорил с Путиным про Сирию

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.
Нетаньяху рассказал о деталях операции израильских военных вдоль границы с Ливаном.
"С российской стороны отмечена важность обеспечения стабильности в этом районе в строгом соответствии с резолюцией 1701 Совета Безопасности и при координирующей роли Временных сил ООН в Ливане", – говорится на сайте Кремля.
При этом Путин, во время обсуждения ситуации в Сирии, подчеркнул необходимость улучшения взаимодействия между военными двух стран.
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