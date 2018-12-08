Нетаньяху поговорил с Путиным про Сирию

Политики отметили необходимость улучшения взаимодействия военных двух стран

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.

Нетаньяху рассказал о деталях операции израильских военных вдоль границы с Ливаном.

"С российской стороны отмечена важность обеспечения стабильности в этом районе в строгом соответствии с резолюцией 1701 Совета Безопасности и при координирующей роли Временных сил ООН в Ливане", – говорится на сайте Кремля.

При этом Путин, во время обсуждения ситуации в Сирии, подчеркнул необходимость улучшения взаимодействия между военными двух стран.