Трамп поддержал протестующих в Париже

Политик отреагировал на митинги

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter прокомментировал протесты во Франции.

Политик подчеркнул, что население страны недовольно, что власти перечисляют большие суммы денег государствам третьего мира.

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"Люди скандируют: "Мы хотим Трампа!" Люблю Францию", – написал Трамп.

В данный момент число задержанных на акциях "желтых жилетов" составляет 575 человек.