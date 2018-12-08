Трамп поддержал протестующих в Париже

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Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter прокомментировал протесты во Франции.
Политик подчеркнул, что население страны недовольно, что власти перечисляют большие суммы денег государствам третьего мира.
"Люди скандируют: "Мы хотим Трампа!" Люблю Францию", – написал Трамп.
В данный момент число задержанных на акциях "желтых жилетов" составляет 575 человек.
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