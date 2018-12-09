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"Оставьте нас в покое": Париж поставил Трампа на место

Эммануэль Макрон и Дональд Трамп. Фото: globallookpress.com
Американскому лидеру посоветовали не совать нос во внутренние дела других стран

Массовые протесты во Франции заставили обратить на себя внимание главу Белого дома Дональда Трампа. В своем Twitter он не без ехидства написал, что участники митингов требуют убрать с поста президента республики Эммануэля Макрона и поставить на его место самого Трампа.

"Люди скандируют: "Мы хотим Трампа!" Люблю Францию", – издевательски прокомментировал он выступления протестующих.

В свою очередь, "твиттерная дипломатия" не прошла незамеченной в Париже. Глава МИД страны Жан-Ив Ле Дриан был с одной стороны учтив, а с другой – суров, насколько это возможно.

"Мы не трогаем внутреннюю политику США и хотим, чтобы это было взаимно. Я говорю это Дональду Трампу, французский президент (Эммануэль Макарон – прим. "Утро")говорит тоже: "Оставьте наш народ в покое", – цитирует французского министра AFP.

Протестные выступления во Франции начались в конце октября после того, как стало известно о планах властей повысить налог на бензин.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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