Китай вызвал на ковер американского посла

Пекин обвинил Вашингтон в нарушении прав человека

Китай выразил протест США по дипломатическому каналу после того, как по требованию Штатов в Канаде был задержан финансовый директор компании Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу.

"Такие действия американской стороны серьёзно нарушают законные права и интересы китайского гражданина и являются крайне дурным деянием", – цитирует МИД Китая ТАСС.

Китайская сторона потребовала от американцев немедленно отозвать запрос об аресте Ваньчжоу.