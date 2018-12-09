Китай вызвал на ковер американского посла

Нибиру
- Земля взорвется из-за гравитации Нибиру в этом году
- Армия пришельцев с Нибиру начинает атаку
- В океане увидели знак скорого конца света
153 новости
Китай выразил протест США по дипломатическому каналу после того, как по требованию Штатов в Канаде был задержан финансовый директор компании Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу.
"Такие действия американской стороны серьёзно нарушают законные права и интересы китайского гражданина и являются крайне дурным деянием", – цитирует МИД Китая ТАСС.
Китайская сторона потребовала от американцев немедленно отозвать запрос об аресте Ваньчжоу.
Планы Киева сорвали российские пограничники
В Софии предупредили Европу об украинском "капкане"