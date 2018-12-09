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Китай вызвал на ковер американского посла

Пекин обвинил Вашингтон в нарушении прав человека

Китай выразил протест США по дипломатическому каналу после того, как по требованию Штатов в Канаде был задержан финансовый директор компании Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу.

"Такие действия американской стороны серьёзно нарушают законные права и интересы китайского гражданина и являются крайне дурным деянием", – цитирует МИД Китая ТАСС.

Китайская сторона потребовала от американцев немедленно отозвать запрос об аресте Ваньчжоу.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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