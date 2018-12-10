США требуют усилить санкции против России

Американцы с каждым днем все сильнее хотят наказать россиян из-за ситуации в Керченском проливе

Еще до того, как корабли Украины нарушили границу России в Черном море 25 ноября, Конгресс США был заинтересован в том, чтобы "преследовать" российский сектор экспорта энергоресурсов. Теперь же об усилении ограничительных мер мечтает и Госдеп.

Помощник госсекретаря США Фрэнсис Фэннон рассказал на специальном телефонном брифинге журналистам о том, что желание ввести дополнительные антироссийские санкции только усилилось после ЧП в Керченском проливе.

Уже сейчас в Конгрессе есть 10 законопроектов, которые содержат рестрикции в отношении российской энергетики.

"Мы ожидаем, что решимость Конгресса в этом вопросе, в стремлении преследовать российский сектор экспорта энергоресурсов, после случившегося будет только возрастать", – цитирует Фэннона агентство ТАСС.

Он добавил, что США призывают и другие страны действовать, исходя из общих ценностей.