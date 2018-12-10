США требуют усилить санкции против России

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Еще до того, как корабли Украины нарушили границу России в Черном море 25 ноября, Конгресс США был заинтересован в том, чтобы "преследовать" российский сектор экспорта энергоресурсов. Теперь же об усилении ограничительных мер мечтает и Госдеп.
Помощник госсекретаря США Фрэнсис Фэннон рассказал на специальном телефонном брифинге журналистам о том, что желание ввести дополнительные антироссийские санкции только усилилось после ЧП в Керченском проливе.
Уже сейчас в Конгрессе есть 10 законопроектов, которые содержат рестрикции в отношении российской энергетики.
"Мы ожидаем, что решимость Конгресса в этом вопросе, в стремлении преследовать российский сектор экспорта энергоресурсов, после случившегося будет только возрастать", – цитирует Фэннона агентство ТАСС.
Он добавил, что США призывают и другие страны действовать, исходя из общих ценностей.
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