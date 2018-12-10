Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

США требуют усилить санкции против России

Американцы с каждым днем все сильнее хотят наказать россиян из-за ситуации в Керченском проливе

Еще до того, как корабли Украины нарушили границу России в Черном море 25 ноября, Конгресс США был заинтересован в том, чтобы "преследовать" российский сектор экспорта энергоресурсов. Теперь же об усилении ограничительных мер мечтает и Госдеп.

Помощник госсекретаря США Фрэнсис Фэннон рассказал на специальном телефонном брифинге журналистам о том, что желание ввести дополнительные антироссийские санкции только усилилось после ЧП в Керченском проливе.  

Уже сейчас в Конгрессе есть 10 законопроектов, которые содержат рестрикции в отношении российской энергетики.

"Мы ожидаем, что решимость Конгресса в этом вопросе, в стремлении преследовать российский сектор экспорта энергоресурсов, после случившегося будет только возрастать", – цитирует Фэннона агентство ТАСС.

Он добавил, что США призывают и другие страны действовать, исходя из общих ценностей. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Ни квартир, ни миллионов: Захарченко настаивает на невиновности

Задержанный за взятки борец с коррупцией прижился в СИЗО

В Крым идет новая беда

Россиян предупредили о приближающейся опасности

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей