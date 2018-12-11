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Порошенко признал Керченский конфликт фарсом

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Лидер Незалежной пришел в изумление от собственных деяний

Морской инцидент двухнедельной давности был на руку украинскому президенту. Более того, он сам продумал провокацию из-за низких рейтингов в преддверии президентской гонки, разыграв комедию.

Впервые сам Петр Порошенко назвал вещи своими именами. По его словам, последствия, к которым привела ситуация в Керченском проливе, – это не что иное, как "фарс". И это при том, что данный "спектакль" – его собственных рук дело.

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"Уверен, будет разыгрываться спектакль с якобы уголовной ответственностью за нарушение границы, но весь мир признает: Крым – это Украина и территориальные воды — украинские. Эти обвинения – фарс", – заявил лидер Незалежной в своем микроблоге в Twitter.

Он также пообещал вызволить украинских моряков из тюрьмы.

В том, что сам Порошенко отправил их на преступление, не сомневается политолог Иван Мезюхо. Президент прекрасно знал, к чему приведет инцидент, уверен эксперт.

"Сегодня он делает абсолютно фарисейское и бессовестное заявление. Обвинения в отношении украинских моряков оправданны. Им предоставлена возможность защищаться в рамках российской судебной системы, они этим правом пользуются", – пояснил Мезюхо в беседе с RT, добавив, что заявление главы соседнего государства "абсолютно пустопорожнее". Цель высокопарных фраз – "внутриполитическая пропаганда".

"Это, безусловно, предвыборное заявление украинского лидера", — подытожил политолог.

Напомним, три украинских корабля были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе. С расчехленным оружием непрошеные гости незаконно пересекли госграницу, несмотря на предупреждения сотрудников ФСБ РФ. В итоге моряков арестовали на 2 месяца. Ситуацией воспользовался пан Порошенко и ввел в приграничных регионах страны военное положение, тем самым получив отсрочку предвыборной кампании.

Оксана ПОДТУРКИНА
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