Озвучен приговор за вмешательство в президентские выборы

На три года лишился свободы экс-адвокат американского лидера Дональда Трампа Майкл Коэн. Такой срок он получил за финансовые махинации.

Приговор по делу о якобы вмешательстве РФ в президентские выборы в США озвучил Федеральный суд в Нью-Йорке, передает телеканал CNN. Ранее бывший юрист сознался в ряде афер, в том числе уклонении от налогов и нечестном финансировании предвыборной кампании.



