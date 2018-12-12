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На три года лишился свободы экс-адвокат американского лидера Дональда Трампа Майкл Коэн. Такой срок он получил за финансовые махинации.
Приговор по делу о якобы вмешательстве РФ в президентские выборы в США озвучил Федеральный суд в Нью-Йорке, передает телеканал CNN. Ранее бывший юрист сознался в ряде афер, в том числе уклонении от налогов и нечестном финансировании предвыборной кампании.
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