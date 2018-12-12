Подозрение пало на помощника американского лидера

Советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон замешан в организации убийства Николаса Мадуро. По словам последнего, помощник президента также распланировал его свержение.

"Джон Болтон является главой плана по развязыванию насилия и проведению госпереворота для введения переходного правительства. Болтон готовит план моего убийства", – сообщил Мадуро на пресс-конференции в Каракасе, ее трансляция ведется в Facebook президента.

Покушение на его жизнь было совершено в августе в венесуэльской столице. Он стоял у трибуны, к которой устремились беспилотники со взрывчаткой.

"У меня нет сомнений, что дрон, который запустили, подготовили в Колумбии под руководством Сантоса, но по прямому приказу Белого дома", – заверил Мадуро.

Он приписал эту попытку оппозиции и бывшему колумбийскому лидеру Хуану Мануэлю Сантосу. Кроме того, президент заявлял, что в заговоре замешан Вашингтон, о чем ему прекрасно было известно.

"Он [Болтон] готовит в разных местах силы наемников и полувоенные образования вместе с Колумбией, президент которой Иван Дуке является соучастником этого плана", – резюмировал венесуэльский лидер.

Он рассказал, что против его страны готовится провокация. По его данным, у границы в Колумбии стоят 730 наемников.