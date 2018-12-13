США испугались силы России и Китая

В Соединенных Штатах предупредили мир о катастрофе в случае господства Москвы и Пекина

Американцы сильно боятся объединения России и Китая. Журналист США Том Роган считает, что если Москва и Пекин станут устанавливать свой миропорядок, то человечество ждет катастрофа.

По его мнению, только благодаря усилиям Вашингтона жизнь в мире стала лучше. Он подчеркнул, что Белый дом обеспечивает региональную стабильность и помогает жителям Йемена. При этом НАТО, по его словам, является "лучшим альянсом", созданным для баланса между продвижением человеческих и национальных интересов.

Роган утверждает, что Россия и Китай проявляют равнодушие к основным принципам человечества. Пекину, как пишет журналист, нужна только венесуэльская нефть, а Москве влияние Каракаса в ОПЕК для лобирования своей стратегии ценообразования на мировом рынке нефти.

"Си Цзиньпин и Путин совершенно счастливы, наблюдая за тем, как народ Венесуэлы голодает, просит подаяние и занимается проституцией. И они будут радоваться такой ситуации, пока Мадуро делает то, что они хотят", – отметил американец.

Роган призывает весь мир обратить внимание на разницу между "американским и российско-китайским реализмом".

Напомним, что именно этот американский журналист написал статью, в которой требовал от Украины взорвать Крымский мост.