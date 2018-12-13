Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

США испугались силы России и Китая

Фото: www.globallookpress.com
В Соединенных Штатах предупредили мир о катастрофе в случае господства Москвы и Пекина

Американцы сильно боятся объединения России и Китая. Журналист США Том Роган считает, что если Москва и Пекин станут устанавливать свой миропорядок, то человечество ждет катастрофа.

По его мнению, только благодаря усилиям Вашингтона жизнь в мире стала лучше. Он подчеркнул, что Белый дом обеспечивает региональную стабильность и помогает жителям Йемена. При этом НАТО, по его словам, является "лучшим альянсом", созданным для баланса между продвижением человеческих и национальных интересов.

Роган утверждает, что Россия и Китай проявляют равнодушие к основным принципам человечества. Пекину, как пишет журналист, нужна только венесуэльская нефть, а Москве влияние Каракаса в ОПЕК для лобирования своей стратегии ценообразования на мировом рынке нефти.

"Си Цзиньпин и Путин совершенно счастливы, наблюдая за тем, как народ Венесуэлы голодает, просит подаяние и занимается проституцией. И они будут радоваться такой ситуации, пока Мадуро делает то, что они хотят", – отметил американец.

Роган призывает весь мир обратить внимание на разницу между "американским и российско-китайским реализмом".

Напомним, что именно этот американский журналист написал статью, в которой требовал от Украины взорвать Крымский мост.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

США испугались силы России и Китая

В Соединенных Штатах предупредили мир о катастрофе в случае господства Москвы и Пекина

Европейцы заявили об остановке "Северного потока - 2"

В своей резолюции ЕП вторит США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей