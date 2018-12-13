Меланья Трамп раскрыла тайны мужа

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Первая леди Америки Меланья Трамп призналась, что не всегда соглашается со своим супругом и даже дает ему советы, однако он предпочитает принимать решения самостоятельно.
При этом, по словам Меланьи, у нее не всегда есть время следить за последними событиями, однако она иногда высказывает мужу свое мнение относительно тех или иных новостей.
Президент принимает решения сам, и всегда понимает их последствия, подчеркнула госпожа Трамп. Она также добавила, что сказала мужу, что тот непременно одержит победу, если выдвинет свою кандидатуру на второй президентский срок, отмечает РИА ФАН.
В настоящее время Меланья Трамп находится с визитом на авианосце ВВС США. Она решила поддержать военнослужащих в преддверии Рождества, сообщает Fox News.
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