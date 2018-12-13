Путин перенес столицу Дальнего Востока во Владивосток

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Российский лидер Владимир Путин подписал указ, согласно которому центром Дальневосточного федерального округа теперь является Владивосток. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", – сказано в тесте.
Ранее это "звание" носил Хабаровск.
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