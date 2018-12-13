Путин перенес столицу Дальнего Востока во Владивосток

Хабаровск лишили этого статуса

Российский лидер Владимир Путин подписал указ, согласно которому центром Дальневосточного федерального округа теперь является Владивосток. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", – сказано в тесте.



Ранее это "звание" носил Хабаровск.



