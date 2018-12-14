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Единороссы Смоленска отказались от больших зарплат

Фото: vk.com/duma
Сэкономленные деньги потратят на медицину региона

Несправедливо увеличивать размер оплаты труда чиновникам больше, чем бюджетникам, для которых установлен порог в 4%. Об этом заявил секретарь Смоленского отделения "Единой России", председатель Облдумы Игорь Ляхов.

Таким образом он прокомментировал отказ депутатов, губернатора региона и его заместителей от больших зарплат. На заседании партии власти такое решение было принято также относительно самого Ляхова и его зама.

"Средства, которые будут сэкономлены за счет нашей инициативы, мы предлагаем направить на улучшение материально-технической базы наших медицинских учреждений", – пояснил глава Смоленской областной думы.

Он напомнил об ориентирах, которые задали российский президент Владимир Путин и председатель партии Дмитрий Медведев на прошедшем XVIII Съезде ЕР. Глава государства и премьер говорили о необходимости ответственных и справедливых решений.

"И мы должны начинать с себя. Фракция "Единая Россия" подготовила соответствующие поправки в законодательство, и уверен, что они будут поддержаны и парламентариями других фракций", – отметил Ляхов.

В Смоленской области собирались поднять зарплаты губернатору и законодателю на 34%, остальным депутатам – на 25%. Заместителей руководителя региона ожидала прибавка в 24%.

Стоит отметить, что на этой неделе чиновники уже второй раз отказываются от повышения оплаты труда. Выходит, сигналы Съезда и замечания секретаря Генсовета партии Андрея Турчака не прошли бесследно. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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