Единороссы Смоленска отказались от больших зарплат

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Несправедливо увеличивать размер оплаты труда чиновникам больше, чем бюджетникам, для которых установлен порог в 4%. Об этом заявил секретарь Смоленского отделения "Единой России", председатель Облдумы Игорь Ляхов.
Таким образом он прокомментировал отказ депутатов, губернатора региона и его заместителей от больших зарплат. На заседании партии власти такое решение было принято также относительно самого Ляхова и его зама.
"Средства, которые будут сэкономлены за счет нашей инициативы, мы предлагаем направить на улучшение материально-технической базы наших медицинских учреждений", – пояснил глава Смоленской областной думы.
Он напомнил об ориентирах, которые задали российский президент Владимир Путин и председатель партии Дмитрий Медведев на прошедшем XVIII Съезде ЕР. Глава государства и премьер говорили о необходимости ответственных и справедливых решений.
"И мы должны начинать с себя. Фракция "Единая Россия" подготовила соответствующие поправки в законодательство, и уверен, что они будут поддержаны и парламентариями других фракций", – отметил Ляхов.
В Смоленской области собирались поднять зарплаты губернатору и законодателю на 34%, остальным депутатам – на 25%. Заместителей руководителя региона ожидала прибавка в 24%.
Стоит отметить, что на этой неделе чиновники уже второй раз отказываются от повышения оплаты труда. Выходит, сигналы Съезда и замечания секретаря Генсовета партии Андрея Турчака не прошли бесследно.
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