Албин может составить конкуренцию Беглову в борьбе за кресло губернатора Петербурга

На днях вице-губернатора Северной столицы Игоря Албанина признали самым влиятельным чиновником города

Именно его имя назвали эксперты, опрошенные местными изданиями "Фонтанка" и "Город 812". Вполне логично предположить, что после такого признания со стороны петербургских экспертов самый влиятельный чиновник города может побороться за кресло губернатора. Однако в борьбе за этот пост достойную конкуренцию составит врио главы Петербурга Александр Беглов.

На фоне прочных позиций Албина в Смольном и признания его влиятельности со стороны местных СМИ есть вероятность, что Кремль может провести рокировку и поменять Албина местами с Бегловым. Такие мнение уже высказывают осведомленные в политике города на Неве люди.

Албин работает на посту вице-губернатора с 2014 года, в его ведении – самые сложные участки городского хозяйства, включая строительный блок. Он может похвастаться богатым послужным списком, что было неоднократно отмечено в рейтингах. Он возглавлял список лучших топ-менеджеров Петербурга и Ленобласти, а в декабре 2015 года оказался в "Топ 100" газеты "Деловой Петербург". Еще один довод в пользу Албина – богатый опыт министерской работы.

Но и Беглов уже известен руководству страны как хороший руководитель и крепкий хозяйственник. Он был назначен врио губернатора Петербурга 3 октября 2018 года и за несколько месяцев запомнился рядом эффективных решений. Например, по его инициативе решили перераспределить бюджет, направив дополнительные средства на строительство дорог, здравоохранение и социальное обеспечение петербуржцев. Уделяется большое внимание и школьным стадионам, спортплощадкам. Известно, что Беглов выступил за проведение мероприятий, направленных на повышение качества бюджетной политики. Он же инициировал процесс покупки контрольного пакета акций "Метростроя", чтобы больше контролировать развитие подземки, столь важной для жителей Северной столицы.

К слову, Албин тоже продемонстрировал себя с лучшей стороны в истории с "Метростроем". Он обращал внимание на проблемы компании касательно освоения средств и пообещал, что в следующем году у нее наконец-то появятся конкуренты.

Одним словом, борьба за губернаторский пост обещает быть интересной, ведь СМИ и эксперты уже определили двух достойных кандидатов.