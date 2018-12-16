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Володин: Порошенко устроил церковный раскол ради сохранения власти

Вячеслав Володин. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Президент Украины усугубляет кризис общества своей страны

Спикер Госдумы усомнился, что решение о независимости украинской церкви легитимно.

Петр Порошенко пойдет на все, лишь бы остаться в кресле президента, считает Вячеслав Володин. Инициировавшего церковный раскол украинского лидера не волнуют миллионы верующих, среди которых он сеет раздор, подчеркнул он.

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На объединительном соборе не было сторон, которые должны были договориться – именно поэтому он не состоялся, указал Володин. По этой причине "заявления делает лично Петр Порошенко, а не иерархи церкви", – заявил спикер Госдумы.

Напомним, объединительный собор прошел в соборе Святой Софии в Киеве накануне, 15 декабря. Его полностью поддержал Константинопольский патриархат. После Порошенко заявил о создании новой структуры – Украинской автокефальной поместной православной церкви. Возглавил ее митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Отметим, что ранее он служил в неканоническом Киевском патриархате.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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