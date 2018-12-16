Володин: Порошенко устроил церковный раскол ради сохранения власти

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Спикер Госдумы усомнился, что решение о независимости украинской церкви легитимно.
Петр Порошенко пойдет на все, лишь бы остаться в кресле президента, считает Вячеслав Володин. Инициировавшего церковный раскол украинского лидера не волнуют миллионы верующих, среди которых он сеет раздор, подчеркнул он.
На объединительном соборе не было сторон, которые должны были договориться – именно поэтому он не состоялся, указал Володин. По этой причине "заявления делает лично Петр Порошенко, а не иерархи церкви", – заявил спикер Госдумы.
Напомним, объединительный собор прошел в соборе Святой Софии в Киеве накануне, 15 декабря. Его полностью поддержал Константинопольский патриархат. После Порошенко заявил о создании новой структуры – Украинской автокефальной поместной православной церкви. Возглавил ее митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Отметим, что ранее он служил в неканоническом Киевском патриархате.
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