Путин скептически высказался о "рождественской амнистии"

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Главе РФ Владимиру Путину предложили освободить часть заключенных в России по случаю празднования Рождества. По мнению российского лидера, это предложение следует тщательно изучить, прежде чем дать на него согласие.
"Я не думаю, что это снимет какое-то напряжение, и все возрадуются, что мы выпустили часть людей из мест лишения свободы. Но, наверное, чувство сострадания должно быть у нас у всех", – цитирует Путина телеканал "360".
Инициатором предложения выступил член Совета по правам человека при президенте режиссер Александр Сокуров.
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