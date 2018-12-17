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Путин скептически высказался о "рождественской амнистии"

Президент считает идею неоднозначной

Главе РФ Владимиру Путину предложили освободить часть заключенных в России по случаю празднования Рождества. По мнению российского лидера, это предложение следует тщательно изучить, прежде чем дать на него согласие.

"Я не думаю, что это снимет какое-то напряжение, и все возрадуются, что мы выпустили часть людей из мест лишения свободы. Но, наверное, чувство сострадания должно быть у нас у всех", – цитирует Путина телеканал "360".

Инициатором предложения выступил член Совета по правам человека при президенте режиссер Александр Сокуров. 

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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