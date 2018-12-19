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Лондон объявил о возвращении холодной войны с Россией

Фото: pixabay.com
Британцы во всем видят угрозу со стороны Москвы и намерены дать жесткий отпор

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Лондон возобновляет военную стратегию противодействия угрозам со стороны России. При этом в последний раз она действовала во время холодной войны.

Он отметил, что особое подразделение проследит за активностью не только Москвы, но и Багдада, а также Пекина. Кроме того, специалисты в ближайшее время оценят боеготовность вооруженных сил Великобритании.

Уильямсон считает, что Россия уже достигла уровня холодной войны и ярким примером этого служит наращивание подводных лодок в Арктике, передает Bloomberg.

В ответ на такие действия Москвы Лондон планирует модернизировать военные корабли и вертолеты, а также уделить особое внимание наступательным кибероперациям.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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