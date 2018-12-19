Проект ЕР "Политический лидер" заинтересовал регионы

На участие в первом учебном модуле подано 1500 заявок

Инициатива "Единой России" по обучению политическому лидерству подтвердила свою востребованность. За 10 дней с начала приема в Высшую партийную школу из регионов поступило более 1 тысячи 500 заявок на участие в первом учебном модуле "Политический лидер". Об этом сообщила первый заместитель секретаря Генсовета партии Ольга Баталина.

"Количество заявок говорит о большом интересе к проекту. Мы видим, что проект действительно востребован, люди хотят учиться и повышать свою квалификацию. Причем заявки подают не только партийцы и сторонники, но и эксперты, активисты и координаторы наших партийных проектов, дискуссионных площадок", – подчеркнула Баталина, отметив, что первый модуль ориентирован на людей с опытом общественной работы.

Всего в этом году будет отобрано 150 участников. Для них в Москве организуют недельное обучение. Итогом курса может стать приглашение войти в кадровый резерв "Единой России". "Сейчас формируется положение о резерве. Партия заинтересована в сильной команде как на федеральном уровне, так и в регионах", – указала Баталина.

Регистрация участников в работе первого модуля началась 7 декабря и продлится до 28 декабря 2018 года. Подать заявку могут люди 20-50 лет: как члены партии и фракций ЕР в региональных заксобраниях, так и активные граждане. Задача курса "Политический лидер" – обогатить знания участников, расширить их опыт, рассказала научный руководитель Высшей партийной школы, профессор МГИМО и ВШЭ Оксана Гаман-Голутвина.

"Это позволит значительно повысить эффективность политического участия, раскрыть потенциал слушателей, найти новых лидеров, помочь их личностному развитию и политическому продвижению. В этом – ключевая миссия и Высшей партийной школы в целом и данного модуля в частности", – пояснила она.

В рамках Высшей партийной школы будет открыто несколько учебных модулей: "Политический лидер", "Партийный организатор", "Политический менеджер" и четвертый – для повышения квалификации работников партийного аппарата. Подробнее о проекте ЕР можно узнать на сайте https://politleader.er.ru/.