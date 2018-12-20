Турция назначила нового посла в России

Дипломат сменит на этом посту подавшего в отставку Хусейна Дириоза

Президент Турции Реджеп Эрдоган выбрал новых глав дипмиссий в 25 странах, в том числе и в России, где им стал Мехмет Самсар. До этого он руководил департаментом МИД по консульским вопросам.

Турция поменяла послов также в Австрии, Бразилии, Австралии, Португалии и других государствах. На Украине этот пост займет заместитель главы департамента МИД по Восточной Европе Ахмет Гюльдере. Об этом сообщается в указе президента Турции, опубликованном в правительственном вестнике Resmi Gazete.

Хусейн Дириоз оставил должность посла в России в ноябре 2018-го, проработав в Москве два года.