Назад дороги нет: Путин высказался о возвращении в СССР

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В нынешних условиях РФ может возродить некоторые элементы
Советского Союза, однако о полной реставрации канувшей в Лету формации
невозможно и бессмысленно. Об этом заявил российский глава Владимир Путин во
время большой пресс-конференции.
"Реставрация социализма <…> невозможна. Возможны элементы социализма, но это всегда приведет к превышению доходов над расходами. И в конечном итоге – к тупику в экономике", – цитирует Путина Flashnord.
По его словам, можно лишь вернуть контроль над распределением благ в стране таким образом, чтобы помочь живущим в нищете соотечественникам, а также "обеспечить подавляющие число людей услугами здравоохранения, образования", передает телеканал "360".
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