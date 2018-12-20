Назад дороги нет: Путин высказался о возвращении в СССР

Современной России под силу вернуть некоторые советские черты, считает президент

В нынешних условиях РФ может возродить некоторые элементы Советского Союза, однако о полной реставрации канувшей в Лету формации невозможно и бессмысленно. Об этом заявил российский глава Владимир Путин во время большой пресс-конференции.



"Реставрация социализма <…> невозможна. Возможны элементы социализма, но это всегда приведет к превышению доходов над расходами. И в конечном итоге – к тупику в экономике", – цитирует Путина Flashnord.

По его словам, можно лишь вернуть контроль над распределением благ в стране таким образом, чтобы помочь живущим в нищете соотечественникам, а также "обеспечить подавляющие число людей услугами здравоохранения, образования", передает телеканал "360".