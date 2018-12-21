Мэра Смоленска отправили в отставку

Владимира Соваренко решили лишить полномочий досрочно

Вопрос рассматривали депутаты горсовета. Ранее его вынес на обсуждение губернатор Смоленской области Алексей Островский.

Предложение депутаты поддержали большинством голосов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского совета.