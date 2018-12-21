Мэра Смоленска отправили в отставку

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Вопрос рассматривали депутаты горсовета. Ранее его вынес на обсуждение губернатор Смоленской области Алексей Островский.
Предложение депутаты поддержали большинством голосов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского совета.
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