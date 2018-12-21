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Бельгия осталась без правительства

Фото: www.globallookpress.com
Руководство страны сняло с себя полномочия

Король Филипп принял отставку премьер-министра страны Шарля Мишеля. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении Королевского дворца.

Глава кабинета министров 18 декабря представил монарху соответствующее прошение. Решение об отставке было принято после того, как правящая коалиция распалась. Самая влиятельная в ее составе правая партия "Новый фламандский альянс" заявила о выходе из коалиции в знак протеста против обещания премьера подписать глобальное соглашение в области миграционной политики. Это привело к перестановкам в кабинете министров и потере коалицией большинства в федеральном парламенте.

Мишелю и его кабинету поручили временно исполнять свои обязанности.

"Король согласился с отставкой правительства и поручил ему заниматься текущими делами. Он (монарх) отмечает политическую волю к обеспечению надлежащего управления страной до предстоящих выборов. Король призывает политиков и учреждения, доверие к которым он подтверждает, надлежащим образом реагировать на экономические, бюджетные и международные вызовы и ожидания населения, в том числе в социальном и экологическом плане", – говорится в заявлении дворца, которое приводит РИА "Новости".

Уточняется, что, несмотря на отставку правительства, досрочных выборов не будет, так как они и так намечены на май 2019 года.

Андрей ФИЛАТОВ
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