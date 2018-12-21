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Россия приняла решение отправить на родину работника посольства Швеции в Москве после того, как Стокгольм отказался выдать две дипломатические визы представителям МИД РФ.
Шведская газета "Экспрессен" сообщила, что из РФ будет выслан пресс-атташе посольства Швеции журналист Калле Книивиля. По информации издания, российским дипломатам отказали в визах в Швеции, поскольку они якобы работали в российской разведывательной службе.
"МИД по уважительным причинам принял отрицательное решение по двум российским заявлениям о выдачи дипломатических виз. Россия ответила, попросив одного из дипломатов в посольстве Швеции в Москве покинуть Россию. МИД сожалеет о российском решении", – приводит ТАСС комментарий шведского дипломатического ведомства.
В МИД не уточнили, покинул ли дипломат Москву, какую должность он занимал и чем объясняет такое решение российская сторона, отмечает РИА "Новости".
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